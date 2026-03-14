Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Американский актер Адам Сэндлер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние 59-летнего артиста оценивается в $48 млн.

Forbes объясняет финансовый успех Сэндлера сотрудничеством со стриминговой платформой Netflix, для которой он с 2014 года создает эксклюзивный контент — фильмы и стендап-шоу. В 2025 году актер спродюсировал картину «Счастливчик Гилмор 2», где сыграл главную роль, а также получил крупный гонорар за роль в фильме Netflix «Джей Келли», уточняет издание.

На второй строчке рейтинга расположился Том Круз с капиталом в $46 млн, третью занял Марк Уолберг с состоянием в $44 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Скарлетт Йоханссон ($43 млн), Брэд Питт ($41 млн), Дензел Вашингтон ($38 млн), Джек Блэк ($28 млн), Джейсон Момоа ($28 млн), Дэниэл Крейг ($27 млн) и Милли Бобби Браун ($26 млн).

Сэндлер ранее признался журналистам, что замечает за собой признаки старения, пошутив, что шрифт на его телефоне такой крупный, что его сообщения «может прочитать любой, кто сидит у иллюминатора в самолете». При этом актер пообещал продолжить сниматься в кино и радовать поклонников, сыграв еще как минимум в 50 фильмах.



