Орбан заявил, что Венгрия не будет колонией Украины

Орбан: Венгрия не будет колонией Украины и не поддастся на шантаж Зеленского
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрия не будет колонией Украины и не поддастся на шантаж украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении, сообщает издание Index.

Он призвал граждан своей страны принять участие в «Марше мира», который пройдет 15 марта в Будапеште. В этот день в Венгрии будет отмечаться национальный праздник — День революции 1848 года.

«Давайте вместе противостоять украинскому шантажу. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский здесь не командует!» — сказал Орбан.

Также он обратил внимание на нефтяную блокаду, устроенную Киевом в попытке оказать на Будапешт политическое давление и заставить венгерскую сторону согласиться на вступление Украины в Евросоюз.

«Зеленский продолжает блокировать нефтепровод [«Дружба»], хотя знает, что это жизненно важно для Венгрии и Словакии», — отметил премьер.

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение ЕС кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, украинский президент предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Позднее с угрозой в адрес председателя правительства Венгрии выступил экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко. Он заявил, что украинские спецслужбы знают не только адрес Орбана, но и места, где он гуляет и пьет пиво.

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
