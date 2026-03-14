В Минздраве опровергли, что больные ВИЧ и туберкулезом не могут лечиться по ОМС

Минздрав: пациенты с ВИЧ и туберкулезом получают медпомощь в РФ бесплатно

В России пациенты с ВИЧ и туберкулезом имеют право на бесплатное лечение. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС, опровергая сообщения СМИ о том, что терапия этих заболеваний не предусмотрена в программе ОМС.

«Лечение ВИЧ и туберкулеза, психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов. Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно», — сказал он.

До этого глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что лечение заболеваний, передающихся половым путем, болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, а также расстройств поведения и ряда других состояний не включено в программу ОМС.

Уфимцев пояснил, что список заболеваний и состояний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, определяется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи и ежегодно корректируется.

