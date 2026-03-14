Гортензии могут исчезнуть с российского рынка из-за ситуации в Колумбии

Дефицит гортензий грозит россиянам из-за наводнений в Колумбии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам российских флористов, букеты с гортензиями скоро могут исчезнуть из цветочных магазинов из-за мощных наводнений в Колумбии, из-за которых пострадали плантации этих цветов.

Специалисты отмечают, что на восстановление посадок гортензий требуется много времени. Колумбия считается одним из ключевых мировых поставщиков гортензий, колумбийские гортензии отличаются крупными цветками. Также эти цветы в Россию поставляют из Кении и Эквадора. В связи с потерей одного из ключевых поставщиков флористы прогнозируют рост цен на гортензии из Африки и Южной Америки.

В феврале в Колумбии произошло сильное наводнение из-за сильных дождей, которые принес холодный фронт со стороны Северной Америки. В результате пострадали населенные пункты и сельскохозяйственные площади в восьми департаментах страны. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что причиной мощного наводнения стало изменение климата. Власти направят 1,17 трлн песо (более $65 млрд) в фонд Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) для ликвидации последствий ЧС, сообщает Colombia.com.

