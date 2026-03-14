Посольство России в Египте помогает команде застрявшего танкера

Российское посольство в Египте оказывает поддержку экипажу застрявшего в арабской стране танкера «Дигнити». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

«С момента задержания судна в порту города Суэц посольство России в Египте занимается данной ситуацией, обусловленной многослойным коммерческим спором, и оказывает возможную поддержку экипажу, состоящему из граждан нашей страны», — сказано в нем.

Из него следует, что дипломаты находилась в контакте с предыдущим и нынешним капитаном, властями страны, а также страховой и агентскими компаниями с момента задержания российского танкера.

О том, что в Египте застряли российские моряки и остались без продуктов и электричества, сообщил накануне Telegram-канал SHOT. Кроме того, по данным журналистов, у них якобы отобрали документы, не платят деньги и не выпускают с корабля. По информации канала, последняя смена экипажа была в декабре, после которой на борту осталось девять человек, все граждане РФ. Полтора месяца назад полностью закончилось топливо.

Уточнялось, что власти Египта якобы не выпускают экипаж — из-за требований безопасности мореплавания.

Ранее в Италии обнаружили дрейфующий без экипажа танкер с 900 тоннами топлива на борту.

 
