Россия завоевала пятое золото на Паралимпийских играх

Россиянка Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр — 2026 в Италии в дисциплине слалом.

Она показала время 1.26,95. После первой попытки спортсменка шла на втором месте. Для Ворончихиной эта медаль стала второй золотой на текущей Паралимпиаде, в ее активе также серебряная и бронзовая награды на этих Паралимпийских играх.

Российская сборная в Италии выиграла восемь медалей, пять из которых — золотые, они на счету Анастасии Багиян (два золота) и Ивана Голубкова.

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны.

Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее в Германии назвали ненависть паралимпийцев к России дном немецкого спорта.