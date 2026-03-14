Малышева назвала главный анализ для долгой жизни

Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали анализ, который нужно сдать, чтобы прожить долго. Он прозвучал в телепрограмме «Жить здорово» на Первом канале.

Так, ведущие отметили, что с 1985 по 2020 год прошло исследование, в котором определили, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет.

«Таким образом сложился перечень анализов долголетия. Сегодня у нас будет один из таких анализов — это анализ, говорящий о состоянии почек. (...) Анализ на креатинин», — сказала Малышева.

Гандельман, в свою очередь, объяснил, что повышенный уровень креатинина свидетельствует о плохой функции почек.

До этого ученые выяснили, что состав крови людей, доживающих до 100 лет и старше, во многом ближе к показателям молодых, чем к данным 80-летних. Наиболее заметные различия касались белков, связанных с окислительным стрессом — процессом, который ускоряет старение клеток. У долгожителей его уровень оказался существенно ниже. При этом оказалась сниженной и концентрация антиоксидантных белков: по мнению авторов, это отражает не дефицит защиты, а изначально меньшую потребность в ней из-за слабого окислительного стресса.

