Над Калужской областью сбили 16 беспилотников

Cилы противовоздушной обороны (ПВО) днем 14 марта уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были ликвидированы над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Обнинск. Оперативные группы уже работают на местах.

Также чиновник заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой.

