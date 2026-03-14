Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда «Деффчонок» обратилась к родителям после трагедии с детьми в Звенигороде

Актриса Галина Боб призвала родителей защитить детей от выхода на лед
galabob/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб обратилась к родителям несовершеннолетних детей после трагедии со школьникам в Звенигороде. Новым постом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Боб, ее помощница участвовала в поисках школьников, которые провалились под лед на берегу Москвы-реки. Артистка переживает, что подростки продолжают выходить на лед, снимать видео на телефоны и прыгать со льдины на льдину.

«За гранью, честно говоря. Не понимаю, что в головах у этих детей, почему родители не участвуют, не объясняют. Я не знаю, ну, хоть на привязь сажай!» — высказалась актриса.

О пропаже двоих мальчиков и их подруги стало известно 7 марта. Известно, что они купили в местном магазине шоколад и отправились к реке. Предполагается, что они подошли к кромке льда и упали в воду.

Спустя несколько дней поисков обнаружили одного мальчика. По словам специалистов, попав в воду, он еще 50 метров хватался за льдины, но самостоятельно попасть на берег не смог. 13 марта нашли второго мальчика, он не выжил.

В конце 2025 года восьмилетний сын Галины Боб оказался в больнице.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!