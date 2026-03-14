Звезда «Деффчонок» обратилась к родителям после трагедии с детьми в Звенигороде

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб обратилась к родителям несовершеннолетних детей после трагедии со школьникам в Звенигороде. Новым постом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Боб, ее помощница участвовала в поисках школьников, которые провалились под лед на берегу Москвы-реки. Артистка переживает, что подростки продолжают выходить на лед, снимать видео на телефоны и прыгать со льдины на льдину.

«За гранью, честно говоря. Не понимаю, что в головах у этих детей, почему родители не участвуют, не объясняют. Я не знаю, ну, хоть на привязь сажай!» — высказалась актриса.

О пропаже двоих мальчиков и их подруги стало известно 7 марта. Известно, что они купили в местном магазине шоколад и отправились к реке. Предполагается, что они подошли к кромке льда и упали в воду.

Спустя несколько дней поисков обнаружили одного мальчика. По словам специалистов, попав в воду, он еще 50 метров хватался за льдины, но самостоятельно попасть на берег не смог. 13 марта нашли второго мальчика, он не выжил.

В конце 2025 года восьмилетний сын Галины Боб оказался в больнице.