Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новосибирске врача судят за смерть многодетной матери после кесарева сечения

В Новосибирске начался суд над врачом роддома после трагической гибели роженицы
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске начался суд над заведующей отделением роддома, обвиняемой в смерти 41-летней роженицы после осложнений от неправильной пункции. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на прокуратуру.

В июне 2024 года женщину на 32-й неделе беременности с преэклампсией и гипертензией доставили в роддом, где ей провели экстренное кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, но мать попала в реанимацию из-за кровотечения.

На следующий день врач попыталась установить центральный венозный катетер для аппаратного плазмообмена, сделав две пункции. В процессе медик, как выяснилось впоследствии, повредила иглой правое предсердие, правую плечеголовую вену и плевральную полость, установив катетер в травмированное место.

У пациентки развилось массивное кровотечение и тампонада сердца (опасное состояние, когда жидкость скапливается между оболочками сердца), той же ночью она скончалась. У погибшей остались пятеро детей, сейчас над ними заботится их отец.

Следствие возбудило дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей). Врач не признает вину и продолжает работать. Кировский районный суд начал рассмотрение дела.

Ранее в Крыму у младенца, умершего через два дня после рождения, в теле обнаружили инфекцию.

 
Теперь вы знаете
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
