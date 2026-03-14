Онищенко объяснил, почему врачам «не совсем верно» ходить все время в белом

Евгений Биятов/РИА Новости

Однотонная белая форма медиков «не очень позитивно» влияет на тех, кто все время находится в больнице, сообщил РИА Новости академик РАН (Российской академии наук), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самому врачу, понимаете, ходить все время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно», — сказал он.

Онищенко также отметил первостепенную важность качества материалов формы: она должна быть изготовлена из натуральных тканей, например, хлопка.

9 марта Миздрав РФ представил шесть рекомендованных цветов формы для российских медиков на разных должностях. Руководителям предлагается носить фиолетовую форму, врачам — темно-зеленую, а среднему медперсоналу — салатовую. Для младшего медицинского персонала рекомендуется одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозслужб и IT-специалистов - серого цвета.

Через несколько дней спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против инициативы Минздрава и призвал отозвать документ. Он заявил, что образ врача и медсестер как людей в белых халатах формировался столетиями, поэтому возникает вопрос, зачем его разрушать.

Ранее россиянам захотели запретить переодеваться в силовиков.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
