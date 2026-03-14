Экс-президент Украины призвал Орбана остановиться

Экс-президент Украины Виктор Ющенко написал письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в котором призвал его остановиться. Текст опубликован на странице бывшего украинского лидера в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Ющенко, политика — это не только цифры, выгода или газ. Это прежде всего ценности.

«Ты изменяешь не только Украине — ты изменяешь память собственного народа, знающего, что такое советские танки на улицах Будапешта», — подчеркнул экс-президент.

Политик призвал Орбана остановиться и вспомнить, кем он был.

11 марта премьер-министр Венгрии сообщил, что его семья получила угрозы от украинцев. Виктор Орбан позвонил дочерям и призвал их беречь себя. Перед этим бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко призвал венгерского премьер-министра «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». По его словам, Орбану «не спрятаться», поскольку СБУ знает, где он живет и ночует.

Ранее Орбан пообещал, что Венгрия не отступит в вопросе Украины.