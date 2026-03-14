В США заявили, что Трамп знал о рисках перекрытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп знал, что Иран может перекрыть Ормузский пролив после начала военных действий, однако все равно приказал атаковать Исламскую Республику. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал главу Белого дома о рисках. На нескольких брифингах, по словам источников, он говорил, что американские официальные лица давно полагали: Иран применит мины, дроны и ракеты для блокировки важнейшего мирового морского пути.

«Трамп признал риск, но все же принял самое важное внешнеполитическое решение за два своих президентских срока. Он сказал своей команде, что Тегеран, скорее всего, капитулирует раньше, чем закроет пролив. И даже если Иран попытается это сделать, американские военные справятся», — говорится в материале.

Власти Ирана рассматривают возможность ограниченного пропуска танкеров через Ормузский пролив при условии расчетов за нефть в китайских юанях, сообщил CNN со ссылкой на источники в Исламской Республике. Тегеран пока разрешает пересекать пролив только судам из дружественных стран. Тем временем Франция и Италия организовали с Ираном тайные переговоры о возобновлении прохода своих танкеров, узнала Financial Times.

9 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Иране пригрозили увеличением цен на нефть до $200.