Непряева не попала в топ-15 в марафоне на этапе Кубка мира

Непряева стала 17-й в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в марафонской гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 23,9 секунды, отстав от лидера на 3 минуты 36,7 секунды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Победу в гонке одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 2 часа 7 минут 47,2 секунды. Весь пьедестал заняли представительницы Швеции: серебро завоевала Линн Сван с отставанием 1 минута 48,0 секунды, бронзу – Йонна Сундлинг (+1:48,4).

8 марта Непряева показала свой лучший результат на международной арене — четвертое место на этапе Кубка мира в Лахти.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Савелий Коростелев занял десятое место в марафонской гонке.

 
