«Газпром» заявил о низких запасах газа в европейских хранилищах

«Газпром»: уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до минимума с начала сезона

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года.

