Тренера уволили из фитнес-клуба за насмешки над женщинами с лишним весом

Тренер из Казахстана лишился работы в фитнес-клубе после публикаций в Instagram
В Актау уволили тренера фитнес-клуба за оскорбительные посты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед 8 Марта, где он высмеивал женщин с лишним весом. Об этом пишет Lada.kz.

Картинки с подписями «Если ты не толстая — забирай букетик, детка!» и «Короче, киндеров нет. Жирухи съели, видимо, со своими псевдотренерами» появились в личном аккаунте тренера и разлетелись по мессенджерам и местным пабликам, вызвав негодование местных жительниц и пользователей из других городов Казахстана.

Возмущенные женщины отметили, что тренер должен давать мотивацию и поддержку, а не унижать тех, кто борется со страхами и меняет жизнь. Администрация клуба принесла извинения, подчеркнув несоответствие постов ценностям уважения и профессионализма. После внутреннего разбирательства сотрудника отстранили от должности.

Ранее топ-менеджер лишился работы за то, что летал к любовнице в другую страну за счет компании.

 
