«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1. Главным арбитром был назначен Андрей Прокопов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 5-й минуте Эдуард Сперцян открыл счет. На 88-й минуте Михаил Игнатов сравнял после передачи Антона Зиньковского. В добавленные пять минут арбитр после видеопросмотра назначил пенальти за игру рукой защитника «Сочи» Васильева. Сперцян реализовал 11-метровый и оформил дубль.

По итогам матча Сперцян забил свой 50-й гол и стал девятым центральным полузащитником в XXI веке, достигшим этого результата в РПЛ.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 43 очка после 20 туров. Разницу со вторым местом составляет всего один балл. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 20 турах. Отставание от зоны переходных матчей — девять очков.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор заявил, что «Зениту» победа нужнее.