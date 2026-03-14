Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря дублю Сперцяна
«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1. Главным арбитром был назначен Андрей Прокопов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 5-й минуте Эдуард Сперцян открыл счет. На 88-й минуте Михаил Игнатов сравнял после передачи Антона Зиньковского. В добавленные пять минут арбитр после видеопросмотра назначил пенальти за игру рукой защитника «Сочи» Васильева. Сперцян реализовал 11-метровый и оформил дубль.

По итогам матча Сперцян забил свой 50-й гол и стал девятым центральным полузащитником в XXI веке, достигшим этого результата в РПЛ.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 43 очка после 20 туров. Разницу со вторым местом составляет всего один балл. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 20 турах. Отставание от зоны переходных матчей — девять очков.

Ранее бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор заявил, что «Зениту» победа нужнее.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
