Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Израиль нанес удары по главному космическому исследовательскому центру Ирана

ЦАХАЛ заявил об уничтожении главного космического исследовательского центра Ирана
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный космический исследовательский центр Ирана, который является частью вооруженных сил республики. Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram-канале.

Отмечается, что в центре находились стратегические лаборатории, используемые для исследований, включая разработку военных спутников для различных целей, наблюдение, сбор разведданных и наведение огня по целям по всему Ближнему Востоку.

Израильская армия также нанесла удары по нескольким объектам по производству иранских систем противовоздушной обороны. В рамках этих ударов ЦАХАЛ ударил по ключевому заводу, используемому для производства систем ПВО, что значительно уменьшает способность Тегерана восстанавливать свою систему ПВО, говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране назвали условия для прекращения конфликта с США и Израилем.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!