Израиль нанес удары по главному космическому исследовательскому центру Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный космический исследовательский центр Ирана, который является частью вооруженных сил республики. Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram-канале.

Отмечается, что в центре находились стратегические лаборатории, используемые для исследований, включая разработку военных спутников для различных целей, наблюдение, сбор разведданных и наведение огня по целям по всему Ближнему Востоку.

Израильская армия также нанесла удары по нескольким объектам по производству иранских систем противовоздушной обороны. В рамках этих ударов ЦАХАЛ ударил по ключевому заводу, используемому для производства систем ПВО, что значительно уменьшает способность Тегерана восстанавливать свою систему ПВО, говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране назвали условия для прекращения конфликта с США и Израилем.