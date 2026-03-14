Франция предложила выступить посредником в переговорах между Израилем и Ливаном

Макрон предложил Израилю и Ливану провести прямые переговоры в Париже
Annegret Hilse/Reuters

Франция готова предоставить площадку для переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, его слова приводит газета Politico.

«Правительство Ливана дало понять о своей готовности к прямым переговорам с Израилем. <...> Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и объявить о прекращении огня», — сказал он.

Макрон рассказал о переговорах с президентом Ливана Жозефом Ауном, премьер-министром Ливана Навафом Саламом и спикером парламента страны Набихом Берри.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
