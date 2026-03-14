В Госдуме объяснили, зачем Зеленский пытается помочь США на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть свою страну в войну с Ираном, чтобы еще больше отодвинуть мирные переговоры. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Главным противником подписания мирных соглашений всегда был и остается Владимир Зеленский, который стремительно скатится в политическое небытие, как только закончится украинский конфликт. Он изворачивается змеей, лишь бы этого не случилось, а сейчас, когда США завязли на Ближнем Востоке, заметьте, перестал даже изображать, будто хочет мира, — наоборот, вовсю стремится втянуть свою страну еще в войну с Ираном. Иначе ведь забудут, прекратят финансирование, посадят на голодный тюремный паек. О чем вообще можно договариваться с этим человеком, если он раз за разом не держит слова и делает все возможное, чтобы сорвать весь дипломатический процесс», — сказал Журавлев.

До этого президент Украины заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта затянулись, как сериал «Санта-Барбара», из-за эскалации на Ближнем Востоке. По словам политика, американцы заявили, что готовы к встрече, но только на территории Соединенных Штатов, поскольку ближневосточный конфликт и ситуация вокруг него запрещают им покидать страну.

Зеленский отметил, что украинская делегация была готова вылететь в Вашингтон или Майами. Предложение о проведении переговоров в Турции или Швейцарии США отвергли, добавил украинский лидер.

Как и где пройдет следующий раунд переговоров, зависит от США, поскольку именно они являются организаторами встречи. Киев ждет ответа от Вашингтона, резюмировал Зеленский.

10 марта украинский лидер сообщил об отправке специалистов по БПЛА в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. До этого Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США якобы обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.



Ранее Зеленский оценил прогресс по разработке гарантий безопасности для Украины.