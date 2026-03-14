В Иране назвали Украину «законной целью» из-за помощи Израилю

Вся территория Украины становится «законной» целью для иранских атак. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — говорится в сообщении иранского политика.

С начала войны в Иране ни Киев, ни Тель-Авив официально не заявляли о сотрудничестве друг с другом по беспилотным летательным аппаратам, однако американское издание Bloomberg ранее опубликовало материал, в котором утверждает, что США перебросили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных на территории Украины для защиты Израиля от ответных ударов Тегерана на фоне текущего конфликта.

Журналисты ссылаются на министра армии США Дэна Дрисколла и уточняют, что речь идет об оснащенных искусственным интеллектом дронах Merops, которые Украина получила в 2024 году. Вашингтон перебросил их на ближневосточный регион в первые пять дней с начала операции против Ирана 28 февраля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.



Ранее войска Ирана заявили о самой мощной атаке на Израиль с начала эскалации.