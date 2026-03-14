В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на двое суток продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре России.

«Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, продлен в столичном регионе до 09:00 мск вторника, 17 марта: в ночные и утренние часы местами на дорогах области ожидается гололедица», — уточнили в Гидрометцентре.

До этого данный уровень действовал до утра воскресенья, 15 марта.

По данным синоптиков, несмотря на очень теплую погоду в дневные часы, ночами в Москве и Подмосковье все же ожидаются переходы температуры воздуха к отрицательным значениям.

До этого главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать антициклон. В выходные ожидается теплая, солнечная погода. Климатическая норма будет превышена на 8 градусов, на фоне чего Москва может побить новый температурный рекорд.

Ранее в Москве на фоне потепления заметили пауков.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!