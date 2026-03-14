Активисты отменили два концерта Lida из-за «женского» псевдонима

Активисты отменили концерты рэпера Lida (настоящее имя Николай Ромадов) в двух городах России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Lida проводит тур «No Drugs», который охватывает 100 городов, однако концерты не состоялись в Екатеринбурге и Саранске. Активисты пишут жалобы в прокуратуру и другие инстанции, добиваясь отмены выступлений.

Екатеринбургские и саранские общественники пожаловались, что Lida якобы использует ненормативную лексику, пользуется «женским» псевдонимом. Они также обратили внимание на старую провокационную песню артиста, в которой тот якобы пропагандировал педофилию и инцест.

Сейчас активисты готовят акции в Самаре и Тольятти.

Сейчас Lida исполняет цензурные версии треков, а старые песни, вызывавшие вопросы у общественников, уже удалил и извинился за них. В том числе он удалил и шуточную песню, вызвавшую негодование на Урале. Вход на его концерты строго 16+.

Ранее Lida провел концерт за 4 миллиона рублей для единственного слушателя.