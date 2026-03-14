Крыму в составе Украины грозило уничтожение, и только воссоединение полуострова с Российской Федерацией помешало этому. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Политик отметил, что 12 лет назад жители Крыма вернулись в свое «цивилизационное пространство». Тогда же, по его словам, исчезла угроза уничтожения самой республики, всех ценностей, которые были связаны и важны для полуострова.

Константинов назвал проведенный в 2014 году в Крыму референдум образцом решения региональных проблем. Он отметил, что это также был хороший урок для «многих любителей свергать законные правительства, организовывать государственные перевороты».

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. В бюллетенях было два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». По итогам референдума полуостров стал территориальной частью Российской Федерации, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Владимир Константинов критиковал президента Украины за высказывания о Крыме, назвав это «обыкновенным фашизмом».