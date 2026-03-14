В Петербурге продлили аренду исторической пышечной

В Петербурге власти на три года продлили аренду помещения исторической пышечной

Власти Санкт-Петербурга решили на три года продлить аренду помещения исторической пышечной на Большой Конюшенной улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как заявил местный губернатор Александр Беглов, сохраняя историческое наследие города, его памятники и архитектурные шедевры, власти оберегают и менее заметные, но значимые для граждан объекты.

«Такие, как знаменитая ленинградская пышечная на Большой Конюшенной, бывшей улице Желябова. Вкус ее пышек помнят несколько поколений горожан», — сказал чиновник.

По его словам, это заведение является частичкой Петербурга, его живой истории.

Также Беглов отметил, что сохранение таких уникальных уголков делает исторический центр города по-настоящему родным и уютным для его жителей и привлекательным для гостей.

Данная пышечная работает с 1958 года и считается одной из достопримечательностей Петербурга.

До этого в Петербурге по решению суда снесли ресторан.

Ранее сообщалось о массовом закрытии ресторанов в Москве.