США резко сократили пошлину за отказ от американского гражданства

Госдеп на 80% снизил плату для американцев за официальный отказ от гражданства США, передает The Associated Press.

В материале отмечается, что 13 марта департамент опубликовал новое правило, по которому пошлина будет снижена с $2 350 до $450. Отказ от гражданства может оказаться сложным и длительным процессом: заявители должны неоднократно подтвердить в многочисленных письменных и устных заявлениях консульскому сотруднику Госдепа, что понимают последствия этого шага. После этого им позволяют принести официальную присягу об отказе от гражданства, а затем заявку рассматривает внешнеполитическое ведомство страны.

Агентство добавляет, что пошлина выросла в 2015 году. Это было связано с необходимостью покрыть административные расходы из-за резко возросшего числа желающих отказаться от гражданства США.

В феврале американские власти расширили усилия по лишению гражданства людей, родившихся за пределами страны. Служба гражданства и иммиграции США в течение последних нескольких месяцев направляла профильных специалистов в региональные офисы и перераспределяла сотрудников для проверки дел людей, прошедших процедуру натурализации.

