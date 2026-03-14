Названа черта, усложняющая лечение алкогольной зависимости

Люди с выраженной тягой к новизне — личностной чертой, связанной с импульсивностью и поиском новых ощущений, — чаще возвращаются к употреблению алкоголя после прохождения лечения. К такому выводу пришли французские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JSR).

Группа исследователей под руководством Анн-Лор Виревиаль из психиатрической больницы Centre Hospitalier Esquirol изучила 88 пациентов, проходивших стационарное лечение алкогольной зависимости во Франции. Участники заполняли анкеты для оценки личностных черт, уровня тяги к алкоголю, когнитивных функций, тревоги и депрессии.

Кроме того, у них брали анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин — биомаркер недавнего тяжелого употребления алкоголя. Также измеряли уровень мозгового нейротрофического фактора — белка, связанного со способностью мозга к восстановлению и нейропластичности.

Через три месяца после лечения на повторное обследование пришли 46 человек. Для окончательного анализа исследователи использовали данные 76 участников, у которых были полные результаты тестов.

К этому моменту 29 человек вернулись к употреблению алкоголя. Оказалось, что у них были значительно более высокие показатели по шкале «поиска новизны» — черты, связанной с импульсивностью и склонностью действовать, не задумываясь о последствиях. У этих же пациентов наблюдался более низкий уровень избегания вреда, то есть они меньше реагировали на потенциальные негативные последствия своих действий.

Интересно, что участники, у которых произошел рецидив, также показывали более высокие показатели самонаправленности — черты, обычно связанной с самоконтролем. Авторы предполагают, что это может быть временным эффектом пребывания в стационаре, где пациенты получают поддержку и ощущают большую уверенность в своих силах.

Статистический анализ показал, что именно склонность к поиску новизны оказалась самым сильным предиктором рецидива. Однако она объясняла лишь около пятой части различий между пациентами, что говорит о сложной природе зависимости.

Авторы отмечают, что результаты исследования могут помочь врачам подбирать более индивидуальные методы лечения.

Ранее был назван популярный напиток, уменьшающий чихание при аллергии.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
