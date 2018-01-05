В Приморье на переезде автомобиль столкнулся с поездом

В Приморском крае в результате столкновения поезда и легкового автомобиля погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МВД.

ДТП произошло на железнодорожном переезде трассы Дальнереченск — Рощино — Восток.

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«49-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом», — сообщили в МВД.

Водитель автомобиля скончался на месте ДТП. Его жену и дочь госпитализировали.