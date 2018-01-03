Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 погибшими в ХМАО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в обстоятельствах крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, ДТП произошло в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань». Столкнулись Mazda 6 и Renault Duster. В результате аварии погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

Управление МВД по региону возбудило уголовное дело.

Ранее прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с 10 погибшими.