Движение парализовано: на Кубани рухнул мост

В Краснодарском крае из-за продолжительных ливневых дождей обрушился 20-метровый участок моста через реку Макопсе, по которому проходит федеральная трасса Джубга-Сочи. Из-за обвала грунта движение полностью парализовано.

Реклама

«Утром 25 октября на 91-м км дороги Джубга — Сочи перед мостом через реку произошел обвал грунта глубиной 7 м, шириной 10 м, длиной 20 м», — сообщили ТАСС в ГИБДД.

В результате обрушения никто не пострадал. Автомобильное сообщение между городом Туапсе и большей частью Лазаревского района городом Сочи прекращено с 0:40. Другой дороги в этом направлении нет, так что теперь добраться в населенные пункты Туапсинского района и Лазаревского невозможно.

В пресс-службе добавили, что проезд по трассе планируется восстановить за двое суток. Рабочие уже приступили к ремонту автодороги А-147 Джубга — Сочи.

Как сообщается на сайте пресс-службы Росавтодора, федеральные дорожники Краснодарского края переведены в усиленный режим работы из-за подтоплений участков трассы А-147 «Джубга — Сочи» и схода селей на А-149 «Адлер — Красная Поляна». На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение.

«За минувшие сутки в результате аномальных ливневых дождей и схода стоковых вод подтопленными оказались пять участков федеральной трассы А-147. На горной дороге А-149 произошли сходы селей.

По состоянию на 12:00 25 октября на 4 из 5 участков федеральной трассы А-147 — в Адлере и в поселке Вардане Лазаревского района, а также на всем протяжении автодороги А-149 движение автотранспорта обеспечено в штатном режиме.

Основные силы и средства стянуты в Лазаревский район Сочи, где в результате подъема воды в реке Макопсе разрушен 20-метровый участок подхода к мосту на 91-м км трассы А-147 «Джубга-Сочи», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Последствия ЧС ликвидирует 20 единиц техники, в том числе два крана, экскаватор, фронтальный погрузчик, манипулятор и самосвалы и 15 человек дорожных рабочих. В настоящее время специалисты устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий для последующего восстановления земляного полотна и дорожной одежды. Спустя время было принято решение усилить группировку еще одним краном и фронтальным погрузчиком, а также четырьмя самосвалами. Дополнительную технику перебрасывают в зону подтопления

По прогнозу Гидрометцентра обильные грозы, ливни, поднятие уровня воды в реках до критических отметок сохранятся ближайшие сутки. На территории Сочи и в Туапсинском районе действует штормовое предупреждение. Федеральные дорожники призывают водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Как сообщает «Национальная служба новостей», из-за ливней в Краснодарском крае погибли два человека, еще трое получили ранения. О судьбе одного человека ничего неизвестно. В целях безопасности были эвакуированы более 380 человек, в их числе 99 детей.

В ночь с 24 на 25 октября ветер в Лазаревском районе был такой силы, что повалил около 30 деревьев, также в Адлеровском и Лазаревском районах зафиксировали локальные подтопления частных домовладений. Кроме того, подтоплен также железнодорожный вокзал в Адлеровском районе.

Напомним, что ранее стихия обрушилась на Туапсе. В сети появилось много видео, как потоки грязной воды смывают автомобили на улицах. Глубина воды в некоторых местах достигала метра.

Мощные грязевые потоки сбивали с ног редких прохожих. Кроме того, в сети выложили видео, на кадрах которых запечатлено, как по улицам плывут холодильники из магазинов.