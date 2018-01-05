Путин сократил 10 тысяч гаишников

В последний день 2017 года Владимир Путин подписал указ, который определял новую предельную штатную численность сотрудников МВД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», — отмечается в указе.

Своим предыдущим указом глава государства в сентябре 2016 года, сократив штаты МВД на 163 тысяч человек, установил максимальную штатную численность в количестве 904 871 единицы.

Таким образом, «новогоднее» сокращение коснулось 10 тысяч человек. Все они являются не работниками или гражданскими служащими, а именно сотрудниками МВД.

Остальные пункты указа не раскрывались, так как они имели гриф «для служебного пользования».

«Газете.Ru» удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983 , который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.

Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД.

В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется только двух подразделений Госавтоинспекции. В пункте 2.2. документа говорится:

«Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».

Напомним, что осенью 2017 года «Газета.Ru» первой сообщила о внутреннем приказе МВД, по которому на неопределенный срок полностью прекращался набор новых сотрудников в ГИБДД, а также перевод уже действующих в другие подразделения. Тогда исключение также было сделано только для сотрудников данных подразделений.

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что внутреннее указание МВД от 30 октября напрямую связано с подписанным президентом указом, и

в министерстве к предстоящему серьезному сокращению ГИБДД готовились не один месяц.

У сокращаемых сотрудников, согласно приказу МВД, будет возможность продолжить службу в других подразделениях. «При внесении изменений в штатные расписания подразделений ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России предусмотреть прохождение сотрудниками органов внутренних дел РФ службы в территориальных органах МВД России без переназначения при условии сохранения наименования должности, структурного подразделения и их согласия», — говорится в пункте 2.3 приказа.

Учитывая, что во многих подразделениях МВД, особенно в регионах, ощущается сильный недобор кадров, этот пункт поможет многим «гаишникам» остаться в органах – можно не сомневаться, что сотрудники, которым осталось немного до пенсии или у которых нет других вариантов трудоустройства, наверняка предпочтут воспользоваться данной возможностью.

Глава московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что массовые сокращения в ГИБДД обусловлены постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным.

«С появлением на дорогах тысяч камер, вводом системы «Поток» и прочими изменениями живых сотрудников нужно все меньше. Конечно, они нужны для сопровождения начальства, перекрытия дорог, оформления серьезных аварий, но очень многие функции уже может выполнять техника, и чем дальше, тем больше на нее будут перекладывать, — отметил он. --

При этом важно отметить, что в указе речь идет о вакансиях, а не о живых людях. Во многих подразделениях есть серьезный недобор, и сейчас эти пустые должности просто уберут. Но те, кто все же попадут под сокращение, конечно, постараются остаться в МВД.

Найти работу бывшим полицейским довольно сложно, их охотно берут только в охрану. Учитывая, что экономика у нас наполовину теневая, бизнес просто побаивается брать их на работу – вдруг «настучат» бывшим коллегам».

После сокращения сотрудники ведомства, по данным «Газеты.Ru», стали все активнее обсуждать вариант реформы ГИБДД, по которой ДПС объединят с патрульно-постовой службой (ППС). Несмотря на многократные заявления главы МВД Владимира Колокольцева об отсутствии таких планов, решение о массовом сокращении с возможностью перевода «гаишников» в другие подразделения наводит многих действующих стражей порядка на то, что подобные преобразования в той или иной форме все-таки произойдут.