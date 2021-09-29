Начальник склада ВС Украины продавал боеприпасы преступникам

Начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей ВС Украины в Николаеве продавал боеприпасы всем желающим. Об этом пишет Telegaram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, среди его клиентов были представители местного криминала.

В ходе обысков сотрудниками СБУ у начальника склада были изъяты: 40 артиллерийских и минометных мин; 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ; около 600 артиллерийских снарядов; 216 выстрелов ВОГ-17.

Также у мужчины нашли сотни осветительных ракет, пороховые заряды к минометным минам, дымовые и противотанковые гранаты и взрыватели М6 и М12.

При обыске найдено 34 тысячи патронов различного калибра.

Заведено уголовное дело.

Ранее СБУ сообщала о задержании «замдиректора аэропорта Симферополь». Служба безопасности Украины сообщила, что он якобы участвовал в «захвате» авиагавани в период возвращения Крыма в 2014 году.