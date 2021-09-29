В центре Москвы пешехода отбросило на автобус

В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого прохожего отбросило на стоящий на общественной остановке автобус. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На улице Маросейка в районе д. 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Данных о состоянии пострадавшего пешехода не приводится.

Вследствие ДТП было прекращено движение по одной из двух полос, а также изменены маршруты некоторых городских автобусов — М3, Т25 и 122. В настоящее время движение транспорта по Маросейке полностью восстановлено, сообщили в дептрансе.

В ранее в столичном департаменте транспорта назвали самых частых нарушителей ПДД в Москве.