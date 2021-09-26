В Крыму оценили сценарий силового захвата полуострова Украиной

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал абсурдными сценарии украинских политиков по захвату полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины», — заявил он.

Мезюхо посоветовал украинским политикам прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, порассуждать о проблемах ВС Украины.

«Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией», — добавил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров в лице США, Европе и Великобритании.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.