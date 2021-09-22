В России создадут «умный автомат» с элементами искусственного интеллекта

В России создается новый стрелковый комплекс с использованием нейросетей. Об этом РИА «Новости» рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

По его словам, при использовании такого оружия от стрелка потребуется только нажать на спусковой крючок. .

Конструктор пояснил, что в темное время суток или при плохой погоде и видимости некоторые цели недоступны для обнаружения человеком — в связи с этим передовые стрелковые комплексы должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях.

«Отдельные элементы системы у нас уже созданы. Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны [Сергею Шойгу], в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021»... Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — сказал Уржумцев.

Он добавил, что «Калашников» предложит российскому военному ведомству начать научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы довести разработку до серийных образцов.

Ранее стало известно, что новейшие ударные беспилотники армии России получили возможность целеуказания от солдат пехоты и мотострелковых подразделений.