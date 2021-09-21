Новейшие российские беспилотники получили возможность целеуказания от пехоты

Новейшие ударные беспилотники армии России получили возможность целеуказания от солдат пехоты и мотострелковых подразделений. Теперь военные на земле смогут напрямую отправлять координаты целей операторам ударных дронов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По информации источников, это будет делаться с помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Как рассказали изданию в военном ведомстве, во время стратегических учений «Запад-2021», которые прошли в сентябре на территории России и Белоруссии, были отработаны новые технологии передачи целеуказания разным типам беспилотников. Так, летательные аппараты «Форпост» и «Иноходец» получали данные от мотострелков на передовой. Через «Стрелец» в режиме реального времени команды передаются оператору дрона.

Беспилотники «Иноходец» и «Форпост» в ходе маневров впервые были применены с управляемыми ракетами. Их использовали для поддержки наступающих войск. Дроны включили в разведывательно-огневой комплекс (РОК). Они осуществляли прикрытие мотострелковых и танковых войск, сообщает издание.

Ранее стало известно, что компания ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») разработала первый российский беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер» ZALA 421-24, неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты уже прошли испытания в экстремальных условиях Антарктики.