Россия и Белоруссия завершили учения «Запад-2021»

Подошли к концу совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» . Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В маневрах были задействованы военнослужащие Западного военного округа ВС России, а также представители армий Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии и Шри-Ланки.

Практические действия войск стартовали 10 сентября и проходили на девяти полигонах, расположенных в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах.

В «Западе-2021» принимали участие около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого были обсуждены итоги учений «Запад-2021».