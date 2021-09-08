Один человек погиб при взрыве на оружейном заводе в Польше

Взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в польском городе Скаржиско-Каменная. Об этом сообщил телеканал Polsat.

По данным телеканала погибла одна женщина, ей был 41 год. Причины взрыва устанавливаются. По информации радиостанции RMF FM, сдетонировали взрывчатые вещества, которые сотрудница завода запаковывала для отправки.

Mesko производит боеприпасы и ракеты для армии Польши, а также экспортирует продукцию в Северную и Южную Америку, Скандинавию, Азию и Африку. На заводе производятся зенитно-ракетные комплексы Grom и Piorun.

Схожий инцидент произошел 26 августа в Казахстане. На складе боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошло несколько взрывов. По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов. На взорвавшихся складах хранилось более 500 т тротила. В результате начавшегося пожара погибли 16 человек, 90 человек пострадали.