Военные из семи стран прибыли в Россию на учения «Запад-2021»

Военные из семи государств прибыли в Нижегородскую область, чтобы принять участие в стратегических учениях «Запад-2021». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Западного военного округа.

Согласно сообщению, порядка 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки были доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа.

Как рассказали в пресс-службе, в течение пяти дней иностранные военные ознакомятся с площадками проведения совместных маневров, проведут пристрелочные мероприятия на танках Т-72БЗ, боевых машина пехоты БМП-2 и из стрелкового вооружения.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ впервые задействует в учениях «Запад-2021» боевые роботы семейства «Уран-9». Такие роботы обнаруживают противника с помощью оптико-электронных систем и радаров. Для уничтожения целей они могут использовать бортовое оружие, либо передавать сведения другим боевым подразделениям.

До этого стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поучаствуют в маневрах «Запад-2021».

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут 10 — 19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.