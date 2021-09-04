СМИ: наступление талибов** в Панджшере замедлилось

Наступательная операция, которую движение «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) проводит в афганской провинции Панджшер, находящейся под контролем противников движения, замедлилась. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник среди талибов.

Он заявил, что продвижение «Талибана» внутрь мятежного Панджшера замедлилось из-за противопехотных мин, установленных на дороге, ведущей в столицу провинции Базарак.

«Разминирование и наступление ведутся одновременно», — сказал участник движения.

Ранее возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники талибов никогда не прекратят борьбу. По его словам, сопротивление в провинциях Панджшер и Герате, где несогласные с талибами твердо заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз.

До этого в «Талибане» заявили, что получили контроль над стратегически важными районами Панджшера Хинджем и Аннабой.