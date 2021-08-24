На «Армии-2021» Минобороны России подписало контракты на 500 млрд рублей

Министерство обороны России на форуме «Армия-2021» заключило более 40 контрактов на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму 500 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

По его словам, были вручены четыре заключенных заранее соглашения и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

«В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники», — заключил Криворучко.

Как сообщалось ранее, Минобороны России на форуме «Армия-2020» заключило 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму более 1,16 трлн рублей. Отмечалось, что по условиям контрактов ВС России должны получить свыше 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов.