«Арктический» бронетранспортер разработали в России

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) презентовал «арктическую» версию бронетранспортера БТ-3Ф, адаптированную для действий в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В Ростехе отметили, что бронетранспортер разработан на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф и адаптирован под выполнение специальных задач в условиях экстремальных температур. Двигатель в машине обладает мощностью 450 л. с., а запас хода равен 600 км.

«Он оснащен утепленным корпусом, независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе. Кроме того, БТ-3Ф получил специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт. Это значительно повысило проходимость машины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, бригада морской пехоты Балтийского флота, дислоцированная в Калининградской области, начнет получать разработанные специально для военно-морского флота БМП-3Ф в 2021 году.