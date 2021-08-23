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Афганские отряды сопротивления в Панджшере отказались сдаться талибам*

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Rahmat Gul/AP

Глава сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) сдаться и передать контроль над территориями, Об этом сообщает Al Arabiya.

Накануне талибы объявили об отправке сотен бойцов в провинцию Панджшер, которая находится под контролем сил сопротивления. Ранее «Талибан» заявил, что дал Масуду четыре часа, чтобы сдаться.

По словам Масуда, если талибы попытаются контролировать провинцию, «мы готовы сопротивляться». Он также отметил, что Афганистан находится на на грани гуманитарной катастрофы, и что он вновь превращается в «убежище для терроризма».

Масуд заявил, что он «хочет положить конец войне в Афганистане» и стремится к диалогу, а также призвал международное сообщество поддержать афганский народ.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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