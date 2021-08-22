Шойгу: до 2030 года в России можно создать новые города и сотни тысяч рабочих мест

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что до 2030 года при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, а также новые города и современную промышленность. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Он добавил, что доля современного оружия в российской армии составляет более 71%, исправность вооружения — около 99%.

«Вами было сделано поручение по диверсификации оборонно-промышленного комплекса с пониманием того, что оборонный заказ будет постепенно снижаться. И современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия. Мы имеем сегодня исправность вооружения под 99%», — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что российские Воздушно-космические силы планируют поставить на вооружение по меньшей мере два новых так называемых самолета «Судного дня», или «конца света». Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о начале работы над новым самолетом «Судного дня» на замену Ил-80