Пентагон оценивает ситуацию в аэропорту Кабула как стабильную

Ситуация в аэропорту Кабула в настоящий момент напряженная, но стабильная. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил на брифинге в Пентагоне.

«Существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», — пояснил генерал.

В ходе брифинга отмечалось, что обстановка в данном районе «все еще очень опасная», но военное ведомство работает над тем, чтобы все американские граждане и союзники смогли попасть в аэропорт.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что во время эвакуации произошло «несколько смертельных случаев». При этом в ведомстве отметили, что военнослужащие США сделали предупредительные выстрелы в рамках усилий по сдерживанию массовых беспорядков, что не привело к пострадавшим или жертвам.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, подчеркивал, что американские военные и боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) не несут ответственности за хаос и трагические события в аэропорту Кабула. Такое же мнение выразил и представитель Государственного департамента Нед Прайс, который также отметил что в Госдепе опечалены фотографиями с места событий.