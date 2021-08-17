Источник: экипаж разбившегося Ил-112В погиб

По предварительным данным, экипаж разбившегося в Московской области Ил-112В погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным источника ТАСС, на борту находились три человека.

По информации ОАК, подробности происшествия уточняются, а для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Момент крушения самолета попал на видео.

Авария произошла во время тренировочного полета. Предполагалось, что Ил-112В будет показан на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.