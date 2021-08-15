Талибы* захватили еще один провинциальный центр в Афганистане

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили город Мехтарлам — центр провинции Лагман в Афганистане, заявил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Под наш контроль перешел город Мехтарлам — столица провинции Лагман. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <…> и другие органы управления провинции были полностью захвачены», — заявил Муджахид.

Ранее боевики движения «Талибан*» захватили крупный город Мазари-Шариф в Афганистане.

До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».