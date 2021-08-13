Еще одна страна НАТО направит в Афганистан войска для эвакуации посольства

Канада направит подразделения специального назначения в столицу Афганистана, Кабул, для проведения эвакуации своих граждан, сотрудников посольства, а также тех афганцев, которые помогали канадским вооруженным силам, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на источник в минобороны страны.

Чиновник военного министерства не уточнил, какое количество военнослужащих будет направлено в Афганистан. Канадские вооруженные силы находились в Афганистане с 2001 по 2014 год. Всего через участие в военной миссии в Афганистане приняли участие 40 000 канадских военных.

За последние десять лет в Канаду были эвакуированы 800 афганцев, помогавших вооруженным силам и дипломатам Канады. Однако, по заявлениям канадского правительства, в Афганистане остаются еще очень много таких помощников.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства.

По предварительным данным, в посольстве США осталось около 1400 сотрудников.

В последнее время «Талибан» (организация запрещена в России) завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.