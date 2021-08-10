Калининградские военные получат морскую модификацию БМП-3

Бригада морской пехоты Балтийского флота, дислоцированная в Калининградской области, начнет получать разработанные специально для военно-морского флота БМП-3Ф уже в 2021 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

В статье отмечается, что БМП-3Ф отличается от БМП-3, на основе которой она сделана, повышенной плавучестью. Так, флотская боевая машина может непрерывно находиться на воде до семи часов и вести прицельный огонь при волнении до двух баллов.

Кроме того, по словам авторов публикации, огневая мощь морского варианта БМП-3 делает его сопоставимым с легким танком. Боевая машина оборудована 100-мм пушкой 2А40, которая также выполняет роль пусковой установки ПТУР, 30-мм автоматической пушкой 2А42, а также тремя 7,62-миллиметровыми пулеметами: два курсовых и один спаренный с орудием.

В тексте приводится комментарий военного историка Дмитрия Болтенкова. Он выразил мнение, что усиление обороны Калининградской области, наблюдающееся в последние годы, позволит эффективно отразить возможную агрессию.

«Калининградский эксклав становится темой для разного рода дискуссий европейских политиков о том, чтобы забрать эту часть территории у России. Соответственно, необходимо постоянно усиливать возможности дислоцированных там войск. Перевооружение подразделений морской пехоты на БМП-3Ф — один из таких шагов», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года военная база в Калининграде превратится в крепость.