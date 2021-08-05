СМИ: вакцины от COVID-19 могут внести в список обязательных для военных США

Министр обороны США Ллойд Остин может внести прививку против коронавируса в список обязательных вакцин для всех действующих военнослужащих американской армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, глава Пентагона «склоняется» к этому, и может направить заявку президенту страны Джо Байдену. Однако при этом он будет просить, чтобы военным позволили использовать вакцины, которые пока не были полностью одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. К ним относятся Pfizer, BioNTech, Moderna, а также однокомпонентный препарат от Johnson & Johnson: все эти прививки получили разрешение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

29 июля Байден объявил, что просит министерство обороны «выяснить, как и когда» оно добавит вакцину Covid-19 в список обязательных для вакцинации военных.

Ранее глава пресс-службы Пентагона Джамал Браун объявил, что оборонное ведомство Соединенных Штатов 29 июля ввело в действие требование об обязательной вакцинации военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил США. В случае невозможности или нежелания сделать прививку персонал обязан носить маски, соблюдать социальную дистанцию, проходить регулярное тестирование и будет ограничен в отправлении в командировки.